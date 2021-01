Murano torna a segnare dopo 28 giorni e il Perugia sogna la B

Jacopo Murano torna a segnare dopo 28 giorni e il Perugia è a 3 lunghezze dalla capolista Modena. L'attaccante potentino, che non andava a segno dal 13 dicembre nel 2-2 interno contro la Virtus Vecomp Verona, ha siglato a Macerata il gol del vantaggio contro il Matelica nella gara terminata 1-3 in favore degli umbri. Il cannoniere biancorosso, giunto a quota 5, punta chiaramente alla doppia cifra in campionato dopo le 9 reti con il Potenza nella scorsa stagione (più la rete decisiva ai play-off contro il Catanzaro che permise di sfidare la Triestina nel turno successivo) per permettere alla formazione umbra di lottare per la B fino al termine della stagione.