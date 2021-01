Serie A. Gli squalificati dopo la 17a: out in 7; 1 turno a Reca e Leao

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DA CONCEICAO LEAO Rafaelalexandre (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DI LORENZO Giovanni (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JANKTO Jakub (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

RECA Arkadiusz (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus)

CALABRIA Davide (Milan)

DE SOUZA SANTOS Samir Caetano (Udinese)

FOULON Daam Wonnebald (Benevento)

GHIGLIONE Paolo (Genoa)

KULUSEVSKI Dejan (Juventus)

MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona)

MANCINI Gianluca (Roma)

PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)

ROMAGNOLI Alessio (Milan)

VILLAR DEL FRAILE Gonzalo (Roma)

b) ALLENATORI

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PIOLI Stefano (Milan)

Foto: pagina ufficiale Facebook AC Milan