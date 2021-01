Taranto, piazzato il colpo Tissone: esperienza per il tecnico Laterza

E' il giorno della grande firma, è il giorno dell'arrivo di Fernando Tissone. Il centrocampista italo-argentino ex Sampdoria è pronto a vestire i colori rossoblù del Taranto. Tissone vanta un curriculum di tutto rispetto: 162 presenze tra campionato di Serie A e Coppa Italia con le maglie dell'Udinese, Sampdoria e Atalanta.

Nell'ultima stagione ha giocato con la divisa del Club Deportivo Nacional, mettendo in bacheca una Coppa di Portogallo contro lo Sporting Lisbona. Dunque, un acquisto di massima esperienza per Giuseppe Laterza, in attesa di capire quando disputare il prossimo match di Serie D, dopo i rinvii delle prime tre partite del nuovo anno con Fasano, Fidelis Andria e Portici.