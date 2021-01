Giugliano: annunciato il nuovo allenatore

La Fc Giugliano 1928 comunica che mister Roberto Carannante ha rassegnato le dimissioni. La società desidera ringraziare il tecnico augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

La guida tecnica della prima squadra è stata affidata ad Eduardo Imbimbo. Classe '68, ex centrocampista, ha militato nell'Avellino, Chieti ed Ebolitana. Ha allenato in serie C il Matera, il Campobasso e il Martina Franca, in serie D il Foligno. Nell'Avellino in serie B è stato il secondo di Novellino. Ha iniziato la carriera da allenatore nei settori giovanili di Avellino e Salernitana.