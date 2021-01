Benevento. Montipò ancora protagonista: SportMediaset lo premia ancora

Tra le note migliori della stagione del Benevento c'è sicuramente Lorenzo Montipò. Il giovane portiere giallorosso è salito anche questa settimana alla ribalta delle cronache perché, pur avendo incassato quattro gol, si è reso protagonista di alcuni interventi che hanno evitato alla sua squadra un passivo ben peggiore.

La redazione di SportMediaset, che ogni settimana assegna un punteggio alle migliori parate della giornata stilando poi una classifica, lo ha piazzato al terzo posto per l'intervento su Muriel lanciato a rete da Malinovsky. Il portiere del Benevento si è prodotto in un intervento in uscita che gli ha permesso di deviare la palla scagliata con forza e precisione verso la sua porta in calcio d'angolo.

Davanti a Montipò, nella classifica della giornata, le prime due posizioni sono occupate rispettivamente da Musso (Udinese) e Pau Lopez (Roma).

Con i 5 punti incassati in questo turno, Montipò occupa la quarta posizione della classifica generale di SportMediaset con 23 punti, a due lunghezze da Szczesny, terzo. I due portieri top sono Donnarumma (Milan) con 40 punti e Cragno (Cagliari) con 38.