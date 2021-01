Il centrocampista Esposito saluta la Cavese: il calciatore si è trasferito al Ravenna.

La nota del club

La Cavese 1919 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Gianluca Esposito al Ravenna FC.Al centrocampista napoletano, che ha collezionato 15 presenze in maglia bleufoncé, vanno i migliori auguri per la stagione in corso.