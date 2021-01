UFFICIALE - Catania, preso Sales

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Monopoli 1966 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Sales, nato a Sanarica (Lecce) il 31 gennaio 1988. Il difensore, che nella stagione in corso ha sommato 14 presenze in biancoverde, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022. Dopo gli esordi in ambito professionistico con il Cuoiopelli Cappiano Romaiano, l’atleta pugliese ha indossato le maglie della Cremonese, del Lecce, del Venezia, della Carrarese, del Teramo e del Potenza, collezionando complessivamente 262 presenze in terza serie.