Borgosesia-Bra 1-0, i granata fermano la capolista

Primo sorriso dopo tanto tempo per il Borgosesia che mette in campo cuore ed orgoglio e supera per uno a zero la capolista Bra. Il match gira nella ripresa quando gli ospiti sbagliano un rigore e i valsesiani trovano subito dopo il vantaggio. Tre punti importanti, indirettamente la formazione di Prelli fa un piacere al Gozzano che raggiunge in vetta proprio il Bra.

La cronaca Il Borgosesia protesta nelle prime fasi del match per un fallo di Saltarelli su Pettinaroli ma per il direttore di gara non è rigore, all’11’ ci prova Pezziardi ma Guerci para senza troppi patemi, il Borgosesia con il passare dei minuti prende campo con Bramante protagonista ma il numero dieci granata trova sulla sua strada per due volte un ottimo Guerci che permette alla capolista di finire il primo tempo sullo zero a zero.

Ripresa più emozionante, ancora Bramante ci prova con esiti negativi, il Bra ha la grande occasione di passare al 14’ quando per un fallo di Confalonieri su Merkaj viene assegnato un calcio di rigore che Barlocco sventa parando la conclusione di Gaeta, gol sbagliato gol subito per l’ennesima volta, a farne le spese la prima della classe al 17’ quando Rizzo serve Bramante che non perdona Guerci. Al 31’ padroni di casa in dieci per l’espulsione di Iannacone, l’uomo in più non basta al Bra che non crea più di qualche mischia in area valsesiana, troppo poco per raggiungere il pari.