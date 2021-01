Palermo-Virtus Francavilla: dirige Marini di Trieste

Sarà il sig. Nicolò Marini della sezione di Trieste l'arbitro di Palermo-Virtus Francavilla, in programma domenica 17 gennaio alle ore 12:30 e valevole per la 19° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

Per l'occasione, Marini sarà coadiuvato dagli assistenti Thomas Miniutti di Maniago e Giorgio Lazzaroni di Udine. Quarto Ufficiale il sig. Andrea Ancora della sezione di Roma 1.