Benevento. Prolungati 5 contratti, per altri valutazioni in corso

Il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, in una intervista rilasciata a "Il Mattino", ha dichiarato che sono già 5 i calciatori del sodalizio sannita che hanno prolungato l'accordo già in essere. Si tratta di Montipò, Caldirola, Insigne, Tello e Sau.

Per i primi quattro calciatori, che avevano firmato un triennale, è stata esercitata, da parte del club del presidente Vigorito, l'opzione per il prolungamento unilaterale per il quarto anno. Il D.s. Foggia è solito, in base a quanto dichiarato, riservarsi questa possibilità in caso di accordi triennali con i calciatori.

Per quanto riguarda Sau il discorso è lo stesso anche se con modalità diverse visto che nel contratto con il calciatore sardo, di durata biennale, era prevista l'estensione per un anno in caso di promozione ottenuta, come avvenuto, al primo tentativo.

Per gli altri calciatori in scadenza a giugno, tra i quali Viola, Hetemaj, Tuia e Gori, sempre secondo le dichiarazione del D.s. giallorosso, i discorsi sono rimandati a fine campionato: a quel punto verranno fatte valutazioni di ampio respiro e si deciderà di conseguenza.