Benevento. Per Del Pinto futuro in B: due le pretendenti principali

Come dichiarato anche dal D.s. Pasquale Foggia, le strade di Lorenzo Del Pinto e del Benevento si separeranno durante l'attuale finestra di mercato.

Il centrocampista, che con i giallorossi ha vissuto tutta l'epopea dalla promozione in Serie B alla massima Serie, non rientra più nei piani tecnici di mister Inzaghi e, dopo una prima parte di campionato da spettatore, vuole ritornare a giocare con regolarità.

Le offerte per Del Pinto non mancano ed arrivano tutte dalla Serie B: le principali arrivano da Salerno e Reggio Calabria. Dopo gli ammiccamenti estivi, la Salernitana si è rifatta avanti per il centrale di metà campo: la destinazione sarebbe gradita al calciatore anche per questioni logistiche. L'interesse della Reggina si è palesato nelle ultime ore: nell'ambizioso club calabrese, Del Pinto ritroverebbe in panchina Marco Baroni con il quale conquistò, vincendo i play-off di Serie B, la prima storica promozione del Benevento in Serie A.