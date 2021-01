La notizia rimbalzava nei giorni di feste natalizie e da ieri è arrivato a Lavello. Il centrale difensivo Walter Zullo, svincolato dall'Avellino nella scorsa stagione, sarà ufficializzato nelle prossime ore dal club gialloverde. Il difensore di Benevento, classe 1990, ha sempre militato in passato in serie C con le maglie di Sudtirol, Como, Monza, Cremonese, Fano e Pistoiese.