Serie D, il poker del Gozzano vale la vetta

Molto interessante il tredicesimo turno del girone A di Serie D che ha visto la disputa di tutti i match in programma e in era covid per la D è quasi un evento.

Riflettori puntati sulla Cremosina la strada che collega Gozzano a Borgosesia, i novaresi superano con un perentorio quattro a uno maturato nella prima ora di gioco il Pontdonnaz nel big match di giornata, i valsesiani fermano il Bra con un gol di Bramante dopo che la capolista aveva sbagliato un rigore permettendo al Gozzano di agganciare il Bra a quota 25 (una partita in più disputata per Allegretti e compagni); le dirette inseguitrici si fermano, la Caronnese ha un tracollo ad Arconate subendo un pokerissimo pesante e sorprendente, non va oltre l’uno a uno nel derby ligure il Sestri Levante contro la Lavagnese.

Ben cinque i pareggi di giornata, a reti bianche quello tra Saluzzo e Derthona, finisce due a due Sanremese-Folgore Caratese mentre Alfiero risponde a Franchini nel derby piemontese tra Casale e Fossano, stesso risultato in Vado-Chieri con marcatori D’Antoni e Ferrandino.

Negli ultimi due incontri di giornata seconda vittoria del 2021 per la Castellanzese che batte in casa il Varese per 3 a 2, gli ospiti rimangono ultimi con soli quattro punti conquistati; blitz esterno dell’Imperia a Legnano, decide Donaggio confermando i liguri tra le formazioni più interessanti di questo girone.

Risultati e classifica di giornata