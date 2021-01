Crotone-Benevento: chi ci sarà e chi no nel match di domenica 17

Crotone e Benevento stanno lavorando in vista del match di domenica 17 gennaio, fischio di inizio alle ore 15, allo "Scida". Una partita che per le due squadre non è mai un incontro come gli altri, pur non potendosi parlare di derby, ma, soprattutto, uno scontro che potrebbe valere molto in termini di classifica per ambedue gli schieramenti.

QUI CROTONE - La gara contro la Strega per mister Giovanni Stroppa potrebbe valere ben più dei punti in classifica in palio: una eventuale sconfitta, infatti, potrebbe far decidere la società calabrese per un avvicendamento in panchina. Il tecnico rossoblù dovrà, però, fare i conti anche con le assenze che colpiscono la sua rosa. Oltre a Reca, squalificato, e a Cigarini, Marrone e Benali, infortunati e tutti elementi importantissimi per lo scacchiere dei pitagorici, anche Molina salterà la sfida contro il Benevento. Il centrocampista ha riportato una frattura composta del trochide omerale sinistro che gli costerà un mese di assenza dai campi. Il Crotone dovrà quindi, quasi sicuramente, adattare nuovamente Zanellato in mezzo al campo mentre per il ruolo di esterno sinistro sono diverse le candidature: si va dal reintegrato Mazzotta a Rispoli o, in ultima analisi, Siligardi.

QUI BENEVENTO - Può sorridere mister Inzaghi che ha ritrovato Caldirola e Iago Falque che si sono allenati con il gruppo. Vista la diversa tipologia degli infortuni ed i diversi tempi di recupero, solo il galiziano sarà a disposizione per domenica mentre per il centrale difensivo si dovrà attendere ancora una o due settimane per rivederlo in campo in partita. Per quanto riguarda, invece, Tuia, Caprari e Tello, le loro condizioni verrano valutate giorno dopo giorno nel corso della settimana. Viola prosegue ancora nel suo percorso specifico di recupero: anche per lui le valutazioni verranno fatte con lo scorrere dei giorni. Sicuramente assenti a Crotone saranno Letizia e Moncini.