Rotonda, prima vittoria esterna e nessun gol subito per 3 gare di fila

Dopo il ko nella nebbia di Biancavilla dove il Rotonda aveva terminato la gara di 9, la formazione di Boncore ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 gare tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. La regola del "prima non prenderle e poi darle" sta funzionando alla grande. Fino all'ottava giornata i lupi del Pollino avevano subito 12 gol. Nelle ultime tre partite disputate contro Licata, Acireale e Fc Messina che lottano per un posto al sole, la porta di Polizzi è rimasta totalmente inviolata. Inoltre il match vinto a Città di Sant'Agata domenica scorsa è stato il primo lontano dal Di Sanzo: l'ultimo successo esterno sul campo in D è datato addirittura 3 febbraio 2019: Castrovillari-Rotonda 0-1.