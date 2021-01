Palermo-Virtus Francavilla: un solo precedente tra le due squadre

Domenica 17 gennaio la Virtus Francavilla affronterà in trasferta il Palermo, nell'anticipo della 19° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

Un solo precedente in Sicilia tra rosanero e biancazzurri. La sfida risale alla stagione 2017/2018, quando in Coppa Italia gli imperiali, dopo aver sconfitto al "Fanuzzi" di Brindisi l'Imolese nel primo turno, affrontarono la compagine di Bruno Tedino, allora militante in Serie B.

La gara si concluse con la vittoria dei padroni di casa per 5 a 0, grazie alla tripletta di Trajkovski e ai gol di Aleesami e Muravski.