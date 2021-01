Potenza, l'obiettivo per la difesa resta Erasmo Mulè della Juventus

La priorità restano le uscite, ma il Potenza guarda anche alle entrate. In attese delle partenze di Marchegiani e Iuliano e di un tentativo di riavvicinamento tra le parti con Panico, la società rossoblu monitora il difensore centrale Erasmo Mulè, di proprietà della Juventus. Attualmente il classe 1999, dopo cinque presenze alla Juve Stabia, di cui soltanto due da titolare, è rientrato in Piemonte per curarsi e se dovesse recuperare Potenza potrebbe la sua prossima destinazione. Il club lucano avrebbe strappato il sì del suo agente Accardi e a questo punto non resta che aspettare che si ristabilisca a pieno regime.