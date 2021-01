UFFICIALE - Benevento. Del Pinto saluta: ha firmato per la Reggiana

Si attendeva solo l'ufficialità, arrivata poco fa, per l'addio di Lorenzo Del Pinto al Benevento. Uno degli "Immortali", cioè dei calciatori che fecero parte della rosa che portò la Strega dalla Serie C alla Serie B con mister Auteri in panchina, lascia i colori sanniti dopo sei stagioni e due promozioni. Questo il comunicato della società del patron Vigorito:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Reggiana per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del giocatore Lorenzo Del Pinto.

Il club giallorosso ringrazia il calciatore per gli anni vissuti insieme, per l’impegno, la professionalità e il senso di appartenenza dimostrati alla Squadra e alla Città. A Lorenzo auguriamo le migliori fortune personali e professionali.