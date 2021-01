Ex Matera: nuova avventura per mister Imbimbo. Rolando vicino al Bari

Nuova avventura per l'ultimo tecnico del Matera Calcio, Eduardo Imbimbo. L'ex mister anche di Campobasso, Foligno e Martina Franca ha firmato in Serie D per l'FC Giugliano, dove sostituirà il dimissionario Roberto Carannante.

Vicino ad una nuova avventura, invece, il reggino Gabriele Rolando, una stagione per lui in biancazzurro con Padalino in panchina: ad accoglierlo al Bari nelle prossime ore l'altra vecchia conoscenza del calcio materano, mister Gaetano Auteri.