Serie D: rinviata ufficialmente Rotonda-Gelbison

È stata rinviata a data da destinarsi la gara Rotonda – Gelbison in programma per domenica 17 gennaio e valida per la dodicesima giornata del Campionato di Serie D.

Nella comunicazione ufficiale della Lega si precisa che “il rinvio è stato deciso a seguito della richiesta inoltrata dalla Società Rotonda, preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria e considerando che il numero dei calciatori positivi accertati è superiore a 5, per cui per cause di forza maggiore la gara è rinviata a data da destinarsi.