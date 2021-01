UFFICIALE - Virtus Francavilla, Perez ceduto all'Arezzo

Giornata importante in chiave mercato per la Virtus Francavilla. Dopo l'ingaggio di Nicola Ciccone, la società biancazzurra ha comunicato poco fa la cessione a titolo definitivo di Leonardo Perez all'Arezzo.

Questa la nota integrale diffusa dal club imperiale:

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo, in data odierna, il calciatore Leonardo Perez all’S.S. Arezzo Calcio 1923. La società ringrazia Leonardo per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi anni con i colori biancazzurri, augurandogli le migliori fortune professionali ed un in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".