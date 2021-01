Taranto, Laterza parla di Tissone: "Aumenta l'esperienza"

Con il campionato in stand-by in casa Taranto il protagonista diventa il calciomercato. Il direttore sportivo Francesco Montervino ha regalato un tassello davvero importante per la rosa di Giuseppe Laterza: Fernando Tissone. Il tecnico rossoblù ai microfoni di Canale 85 evidenzia: "E' stato bravo il nostro direttore sportivo nel cogliere questa grande opportunità. E' un colpo di spessore tecnico che porta esperienza e, dunque, mentalità".

Un giocatore cruciale per la crescita del Taranto, che ha cominciato benissimo il suo Girone H. Inoltre, Laterza sottolinea l'aspetto tattico con Tissone in rosa: "Con Tissone ho la possibilità di giostrare diverse soluzioni e moduli. Tutto questo in un collettivo solido e con un'identità forte". L'argentino si è messo subito a disposizione del tecnico ed è in splendida forma. Una notizia davvero importante per la tifoseria, delusa dalle aspettative di un altro grande ex calciatore come Stracqualursi, successivamente ceduto al Fasano. Adesso, in attesa di scendere in campo, i rossoblù sudano in allenamento per farsi trovare pronti e proseguire il cammino verso il sogno promozione.