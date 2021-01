Novara, Schiavi rinnova fino al 2023

Il Novara Calcio e Nicolas Schiavi hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto fino a giugno 2023.

Schiavi è arrivato a Novara per giocare con la formazione primavera ma grazie alle sue doti è stato promosso in prima squadra dove nel 2014/2015 ha vinto campionato e supercoppa di C, dopo aver militato nelle file del Cuneo è tornato a Novara dove nella prima parte di questa stagione è stato uno dei pochi elementi della rosa ad avere un rendimento sufficiente.