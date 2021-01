Un ex biancazzurro elimina il Sassuolo in Coppa Italia

La SPAL sbanca il Mapei Stadium di Reggio Emilia per 2-0 ed elimina il Sassuolo di De Zerbi in Coppa Italia, regalandosi ai quarti la Juventus di Pirlo. Tra i ferraresi ha fatto segnare una prestazione da sette in pagella l'ex giocatore del Matera Leonardo Sernicola, tra l'altro in prestito presso il club di Ferrara proprio dai neroverdi.

Il 24enne nella stagione 2017-2018 che lo ha visto protagonista al "Franco Salerno" raccolse ben 34 gettoni di presenza, conditi da 3 gol. Quella più bella delle tre realizzazioni, stese il Catania in casa per 2-1 al 90': la potete rivedere nel video YouTube in pagina, insieme agli highlights della partita.