Prelli: "Tre punti che potrebbero far svoltare la nostra stagione"

Un successo fondamentale quello ottenuto domenica scorsa dal Borgosesia come testimonia Carlo Prelli nel post partita: "Sono contento per questi ragazzi, la famosa svolta poteva arrivare solo con un risultato positivo e la vittoria contro la capolista è fondamentale, sappiamo che il percorso è ancora lungo ma dopo questo successo sono solo contento perchè so la mole di lavoro che facciamo settimanalmente. Creiamo tanto ma spesso non riusciamo ad essere concreti, ci succede spesso; lavorare con maggiore tranquillità dopo questa vittoria? In questo campionato è davvero difficile, mancano ancora tante partite, saremo tranquilli quando avvicineremo il nostro obbiettivo".