Brindisi, Kacorri è l'obiettivo numero uno per l'attacco

Il Brindisi è sempre alla ricerca di un attaccante per rafforzare la rosa a disposizione di mister Claudio De Luca. Come confermato anche dal presidente Umberto Vangone qualche settimana fa, piace molto il profilo di Luis Kacorri, centravanti albanese classe 1998, attualmente in forza al Savoia.

Il giocatore sembrerebbe in uscita dopo gli ultimi arrivi in casa oplontina e gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero favorire la trattativa.

Se ne saprà di più sicuramente nelle prossime ore, ma il sodalizio biancazzurro farà di tutto per accontentare il proprio tecnico.