Bari, LDL: "Stressante inseguire sempre il primo posto"

Intervistato da Radio Bari, il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis ha parlato di calciomercato e delle prospettive future del suo Bari.

Queste le sue dichiarazioni: "Le prime mosse dipendono dalle trattative: ovvio, questo genere di trattative prendono tempo, magari ci sono dieci nomi sul tavolo di cui rimarranno solo due. Si gioca tutto sul filo di lana, al momento non ho molto da dire. La fiducia nel gruppo è totale, i calciatori sono di grande valore. Certo, troveremo qualche rinforzo, non c'è dubbio, il mercato ci sarà, però la squadra c'è ed è forte".

Sul prosieguo della stagione: "L'altro anno abbiamo perso un campionato in una finale, comunque esserci andati è stato bellissimo, non era scontato, mi sono reso conto delle difficoltà che può avere un campionato di Lega Pro. Ero preparato a parole, adesso ho anche i fatti davanti agli occhi. Mi sbraccio in tribuna perché si può arrivare solamente primi, passare un anno intero a inseguire solo un primo posto è stressante, non è come nelle altre categorie dove ci si può accontentare. Sarà una seconda parte di campionato mi auguro interessante, vedremo chi riuscirà a spuntarla".