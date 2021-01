Benevento. Un giovane calciatore va in prestito alla Casertana

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Francesco Rillo. Difensore di fascia sinistra classe 2000, arriva in prestito dal Benevento dopo aver disputato la prima parte della stagione nelle fila del Fano (Serie C Girone B). Cresciuto nel settore giovanile sannita, Rillo ha fatto il suo esordio tra i professionisti collezionando 4 gettoni in serie B nella stagione 2019/20, di cui due partendo dal primo minuto.

“Sono contento di questa opportunità e ringrazio la società per aver creduto in me – commenta Rillo al momento della firma – Arrivo in una piazza storica che può rappresentare per la mia carriera una tappa importante. Sono un calciatore mancino che ama spingere e proporsi in avanti, ma senza perdere di vista l’equilibrio che richiede il mio ruolo. Sono pronto e carico per questa nuova avventura”.