Potenza, idea Galeotafiore In prova l'ex Grumentum Esposito

Oltre a Mulè, il Potenza avrebbe messo gli occhi su Gioacchino Galeotafiore. Come riportato da Il Quotidiano del Sud nell'edizione odierna il difensore centrale, di proprietà della Salernitana, attualmente al Foggia, classe 2000, potrebbe essere un under in prospettiva per la stagione in corso. In questi giorni è in prova l'ex Grumentum Val d'Agri Francesco Esposito, classe 1997, esterno sinistro d'attacco dell'Afragolese. Diverse sono le partenze: Diogo Pinto ritornerà all'Ascoli, il difensore esterno Romei alla Sampdoria, mente l’altro centrale Spedalieri andrà alla Primavera 2 del Napoli. A Marchegiani è stata proposta la risoluzione del contratto, mentre su Iuliano ci sono diverse squadre interessate.