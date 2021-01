Napoli e Marsiglia sono in trattativa per il trasferimento di Arek Milik. A confermarlo è l'allenatore dei francesi Villas Boas che in conferenza stampa ha dichiarato: "Io non ho parlato con Milik. Abbiamo avviato le trattative con il Napoli come club, ma a questo pensa il direttore sportivo Pablo Longoria".

Interesse confermato, bisognerà trovare l'accordo sul costo del trasferimento.