Derby della Capitale, Fonseca: "Abbiamo preparato bene la gara"

Paulo Fonseca appare tranquillo e sicuro dei propri mezzi in vista del Derby della Capitale. In un'atmosfera surreale di un'Olimpico spoglio dai suoi colori biancocelesti e giallorossi, Roma e Lazio si sfidano in un freddo venerdì di gennaio. Il match va oltre qualsiasi importanza di classifica, ma in una situazione in cui la Lazio deve far punti per ritornare prepotentemente in corsa per la Champions e la Roma confermarsi terza forza di questo campionato, i tre punti contano tantissimo.

La Roma giunge al match dopo un pareggio strappato all'ultimo nel lunch match di domenica scorsa contro l'Inter mentre la Lazio cerca di bissare il successo del Tardini. Inevitabile dire che il pericolo numero uno è il bomber Ciro Immobile, ma il tecnico portoghese sa benissimo che sarà fondamentale tenere a bada l'intero collettivo, come spiega nella conferenza di vigilia: "Hanno giocatori molto forti, soprattutto in attacco, abbiamo preparato la partita pensando al loro collettivo, ma anche alle individualità. Sappiamo che escono forti con la palla e in contropiede". Una considerazione tattica, dunque, come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Inoltre, Fonseca parla tanto di "ambizione", un fattore determinante per essere vincenti e togliersi soddisfazioni grandi nel corso della stagione. La Roma vista in questa prima parte di campionato è una grande squadra, equilibrata e interessante per alcune pedine. Dzeko continua ad essere un calciatore completo e indispensabile ma, anche Mkhitaryan e Villar si stanno dimostrando pedine fondamentali nel progetto giallorosso. A questo ci aggiungiamo il gran lavoro del vero architetto: Paulo Fonseca. Sempre pacato e di una onesta intellettuale unica. Il tecnico, inevitabilmente, ha portato una grande mentalità, favorito soprattutto dal famoso mix tra giovani e calciatori esperti. I giovani crescono bene e, i calciatori più esperti sono d'esempio. La Roma, dunque, arriva con serenità al derby infuocato della Capitale.