Cavese, Campilongo: "Molte defezioni. Mercato? Società sa cosa manca"

Mister Campilongo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Avellino: le sue dichiarazioni.

"In questo campionato tutte le gare sono difficili, speriamo che nel prosieguo del campionato arrivino tempi migliori e che possiamo affrontare queste gare con giocatori diversi, senza tante defezioni e quindi giocarsela alla pari".

Questione emergenza in difesa: "Devo scegliere tra la forza e la gioventù di Granata o l'esperienza di Favasuli, è una scelta obbligata da fare non avendo altri giocatori a disposizione in difesa".

Situazione infortunati: "Piccola distorsione per Nunziante, De Rosa ha una micro-frattura, Onisa si è allenato a parte".

Sul mercato: "I tre nuovi arrivi sono molto versatili sul piano tecnico e tattico, sanno attaccare gli spazi. Calderini sta bene ed è pronto, Gatto ha giocato poco, ma entrambi li terrò in considerazione nell'arco della gara.

La società sa cosa manca e dove dobbiamo intervenire, ma non vorrei parlare di mercato alla vigilia della partita".

Sull'Avellino: "Braglia è un grande allenatore che ha vinto molto. Ha grinta e carattere, vuole il massimo dai suoi calciatori".