Crotone-Benevento. I numeri della gara dello "Scida": sanniti favoriti

Sarà il terzo confronto in Serie A per Crotone e Benevento che si affronteranno allo "Scida" domenica alle ore 15. I due precedenti sono in parità: nella gara di andata del campionato 2017/18 che cadde alla 6a giornata (24 settembre 2017) e che si svolse in Calabria, gli "squali" vinsero per 2-0 con reti di Mandragora e Rohden; la gara del "Vigorito", invece, alla 25a giornata (18 febbraio 2018) vide il trionfo della Strega per 3-2 con reti di Sandro, Viola e Diabate per i giallorossi e di Crociata e Benali per i rossoblù calabresi.

Le statistiche del campionato vedono favorito il Benevento per la prossima partita: i sanniti sono reduci, nelle ultime 5 partite, da 3 vittorie e due sconfitte mentre i pitagorici hanno vinto in una sola occasione negli ultimi 5 turni.

Rispetto al Crotone, il Benevento tira di più in porta (180 vs 150) anche se la differenza tra i gol fatti dalle due squadre è di sole 3 realizzazioni: 20-17 in favore dei ragazzi di Inzaghi. I giallorossi sono anche più precisi nei passaggi: sono, infatti, 14 gli assist forniti da Schiattarella e compagni contro i 10 dei prossimi padroni di casa. Anche i passaggi chiave vedono il Benevento davanti: 2.18 a partita contro 1.65.

Anche nella fase difensiva il club del presidente Vigorito si dimostra migliore del prossimo avversario: il Crotone ha subito 40 reti contro le 30 del Benevento ed i giallorossi recuperano più palloni in ogni partita (40.12) rispetto ai prossimi avversari (36.65).