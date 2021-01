Cavese: firma il difensore De Vito

Primo nuovo rinforzo per la retroguardia della Cavese: è stato tesserato il difensore De Vito. Il calciatore arriva dal Fano dove ha disputato le ultime due stagioni. Per lui contratto di 18 mesi.

Il comunicato

La Cavese 1919 annuncia di aver acquisito dall’Alma Juventus Fano 1906 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea De Vito.

Difensore mancino (classe 1991), è cresciuto nelle giovanili del Milan, esordendo anche in prima squadra nel campionato di Serie A 2009/10. Dopo aver collezionato 47 presenze in Serie B, con le maglie di Cittadella, Avellino e Varese, ha giocato in Lega Pro, nelle ultime stagioni, con Messina, Siracusa, Viterbese, Rieti e Fano.

De Vito ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 e ha scelto di indossare la maglia numero 26.