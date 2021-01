Potenza, sondaggio per Maiorino Lunedì potrebbe arrivare Mulè

Sondaggio per Pasquale Maiorino. E' quanto fatto dal Potenza secondo quanto riportato sulle frequenze di Radio Carina nell'edizione di ieri della trasmissione "Potenza Rossoblu". L'esterno d'attacco del Livorno, classe 1989, con caratterstche diverse da Cianci, Salvemini e Baclet, rappresenterebbe un'opportunità per Capuano. Però da quel che emerge la priorità resta il difensore under e lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per l'arrivo di Erasmo Mulè dalla Juventus. Invece l'esterno d'attacco Francesco Esposito non ha superato il proviino ed è libero di accasarsi altrove. Nei sogni di Capuano c'è il centrocampista Marco Firenze, ma per il momento è poco plausibile.