Fasano, Costantini: "Gara difficile. Altamura squadra di qualità"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Fasano Vito Costantini ha parlato alla vigilia della trasferta di Altamura. Queste le sue parole:

"E' stata una settimana all'insegna della determinazione, una settimana che ci ha visti impegnati nel preparare bene una partita contro una squadra di una certa caratura. La qualità dell'Altamura è sotto gli occhi di tutti, è una squadra che è stata costruita per puntare a traguardi importanti. Noi siamo consci della loro forza, ma siamo consapevoli di avere delle frecce nel nostro arco che ci permetteranno di fare una buona partita e spero anche risultato.

Hanno spessore in tutti i reparti, pertanto sappiamo che andremo ad incontrare una squadra importante. La settimana in più è servita per amalgamare di più ulteriormente la squadra e per fare gruppo. Domani comincia un vero e proprio tour de force, preparare una gara ogni tre giorni non è semplice, ma ovviamente non è una problematica che riguarda solo noi".