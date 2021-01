Foggia, Marchionni: "Catania squadra forte. Out in tre"

È intervenuto in conferenza stampa Marco Marchionni, tecnico del Foggia, alla vigilia del match con il Catania in programma domani pomeriggio allo stadio "Angelo Massimino". Queste le sue parole:

"Dobbiamo scendere in campo con un atteggiamento diverso rispetto a quello visto con la Juve Stabia, affrontiamo una squadra forte, esperta e motivata perciò non possiamo permetterci passi falsi o cali di concentrazione.

È stata una settimana di lavoro intensa, abbiamo analizzato gli errori commessi e studiato soluzioni alternative: voglio un Foggia aggressivo, determinato e compatto, voglio rivedere la squadra che conosciamo per dare continuità a quanto fatto fino ad oggi.

Purtroppo perdiamo Del Prete per un po’, in più non avrò Vitale e Ibou Balde ma ho fiducia nei ragazzi che ho a disposizione e chi lo sostituirà darà il massimo, perché sono consapevole della loro forza".