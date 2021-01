Catania-Foggia: i convocati di Marchionni

Sono 25 i convocati da mister Marco Marchionni per la trasferta in terra siciliana: oltre agli infortunati Del Prete, Di Stasio e Spadoni non partono con la squadra Vitale e Ibou Balde, fermati da dei fastidi muscolari che ne impediscono la presenza a Catania. Non convocati Mascolo, Dema, Iannone e Ndiaye.

Di seguito, l'elenco completo:

PORTIERI: Fumagalli, Sarracino, Vitali;

DIFENSORI: Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Germinio, Agostinone, Kalombo, Di Jenno, Lucarelli, Pompa, Cardamone, Tomassini;

CENTROCAMPISTI: Di Masi, Curcio, Raggio Garibaldi, Salvi, Moreschini, Garofalo, Morrone, Aramini, Rocca;

ATTACCANTI: Dell'Agnello, D'Andrea.