Avellino-Cavese LIVE: cronaca, formazioni e tabellino

Anticipo del girone C di Serie C tra Avellino e Cavese. Per il derby formazione rimaneggiata per l'ex Campilongo che lancia il giovane Granata e il nuovo acquisto Calderini; Braglia rinuncia a Maniero e a Fella, altro ex di giornata.

» QUI la cronaca testuale di Avellino-Cavese LIVE «

AVELLINO (3-5-2): Forte; Illanes, Miceli, Silvestri; Ciancio, Adamo, Aloi, D'Angelo, Tito; Bernardotto, Santaniello. A disp.: Pane, Rizzo, De Francesco, Fella, Dossena, Errico, Rocchi, Carriero, Maniero, Baraye. - Allenatore: Piero Braglia.

CAVESE (3-5-2): Russo; Marzupio, De Franco, Granata; Senesi, Cuccurullo, Pompetti, Lulli, Ricchi; Bubas, Calderini. A disp.: Bisogno, Paduano, Favasuli, De Paoli, Gatto, Montaperto, Oviszach, Germinale, De Vito, Semeraro, Vivacqua. - Allenatore: Salvatore Campilongo.