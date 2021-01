Trocini: "Palermo squadra forte. Mi aspetto una grande prestazione"

Alla vigilia di Palermo-Virtus Francavilla, match valevole per la 19° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro, ha parlato ai microfoni dell'Ufficio Stampa l'allenatore della Virtus Francavilla Bruno Trocini. Queste le sue parole:

"Sicuramente dopo una sosta così lunga non è facilissimo ricominciare, ma i ragazzi si sono allenati bene in questo periodo e sono in forma. Stiamo bene, per cui mi aspetto una grande prestazione da parte della squadra. In avanti abbiamo molte soluzioni, la duttilità di molti calciatori mi permette di poter sfruttare le loro caratteristiche anche in altre zone del campo. Vediamo, sicuramente il reparto ofensivo è composto da calciatori affidabili e che stanno bene. Ciccone? Vedremo, è chiaramente un giocatore che volevamo e che abbiamo cercato. Il ragazzo sta bene ed è pronto, vedremo domani.

Giocare in grandi stadi come questo, pieni di fascino e di storia, è sicuramente motivo di orgoglio per la società e la squadra. Abbiamo grande rispetto del Palermo, una squadra con un organico costruito per vincere il campionato, sicuramente andremo lì cercando di essere noi stessi, di fare quello che sappiamo, giocare come abbiamo sempre fatto, con intensità, ardore agonistico e qualità, per ottenere un risultato positivo".