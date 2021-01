L'Avellino vince con un lampo di Adamo, Cavese battuta di misura

Il derby del girone C se lo aggiudica l'Avellino, la Cavese rimedia l'ennesima sconfitta. Successo di misura dei lupi grazie al gol vittoria di Adamo, match winner.

A discapito della classifica, che vede molto distanti le due squadre, va in scena una gara molto equilibrata al Partenio. La gara si sblocca alla prima azione da gol: su cross di Tito errore di Granata che permette ad Adamo di calciare dall'interno dell'area, conclusione all'angolo e Avellino in vantaggio. Risposta Cavese al 23esimo con una chance colossale sprecata: Calderini inventa per Bubas che però non riesce a infilare Forte. Errore dell'attaccante sotto porta ma molto efficace l'uscita del portiere.

Dal finale di primo tempo e i primi 15 minuti della ripresa fase di stasi con la gara che va spegnendosi. Una conclusione da fuori area di Carriero risveglia il match, Russo respinge. Al 74esimo Cavese a un passo dal pareggio: ottima chance per De Paoli, ancora Forte chiude lo specchio e salva i suoi. Due minuti dopo gol annullato all'Avellino: D'Angelo aveva insaccato a porta vuota ma era in offside

Gli ospiti provano ad avanzare e l'Avellino gode di ampi spazi in ripartenza ma non riesce a trovare il varco giusto. Va vicinissimo al raddoppio l'ex Fella ma sulla sua conclusione ravvicinata, si supera Russo con un miracolo.

La gara sembra ormai chiusa ma al 95esimo c'è una improvvisa e clamorosa occasione per il pareggio: De Paoli protegge palla e fa da sponda per Germinale che però calcia alto sprecando un'ottima chance.

L'Avellino conquista, dunque, i tre punti; prestazione sufficiente per la Cavese che però non riesce a guadagnare punti.