SERIE C - Palermo-Virtus Francavilla LIVE, diretta testuale del match

In campo allo stadio "Renzo Barbera" le formazioni di Palermo e Virtus Francavilla che si affrontano alle 12:30 nell'anticipo domenicale della 19° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

In campo due squadre dagli obiettivi differenti: padroni di casa che da ora in poi non possono commettere più passi falsi per restare sulla scia del treno play-off, dalla parte opposta imperiali a caccia invece di punti salvezza.

Dirige l'incontro il sig. Nicolò Marini della sezione di Trieste, per l'occasione coadiuvato dagli assistenti Thomas Miniutti di Maniago e Giorgio Lazzaroni di Udine. Quarto uomo il sig. Andrea Ancora della sezione di Roma 1.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/palermo-virtus-francavilla/358710.html

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO (4-3-2-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Lancini, Crivello; Odjer, Palazzi, Luperini; Kanoute, Valente; Lucca. A disposizione: Fallani, Doda, Corrado, Floriano, Martin, Saraniti, Silipo, Santana, Peretti, Broh, Rauti, Marong. Allenatore: Roberto Boscaglia.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Tchetchoua, Franco, Di Cosmo, Nunzella; Ciccone, Vazquez. A disposizione: Costa, Negro, Sarcinella, Zenuni, Castorani, Carella, Mastropietro, Buglia, Sparandeo, Calcagno, Magnavita. Allenatore: Bruno Trocini.