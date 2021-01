AmiciDelBorgo e Quotidiano chiedono intitolazione a Renato Carpentieri

COMUNICATO STAMPA: Con l’ufficialità dell’assegnazione dei lavori del campo sportivo di La Martella, l’associazione “Amici del Borgo” comunica che avvierà l’iter burocratico per intitolare lo stesso, con il nome di Renato Carpentieri scomparso prematuramente il 6 febbraio del 2014. L’associazione Amici del Borgo dal 2014 con i colleghi di Renato del Quotidiano del Sud, ad oggi ogni 28 agosto ( giorno del compleanno di Renato), hanno organizzato eventi per ricordare l’impegno che Renato ha profuso nei suoi anni di vita nel Borgo ma anche nella città di Matera, conosciutissimo per il suo lavoro di giornalista (tifoso) sportivo che lo ha legato definitivamente alla città dei Sassi. Allo stesso tempo con i vari assessori che si sono susseguiti l’associazione “Amici del Borgo” ed il Quotidiano del Sud hanno sempre esternato l’idea di intitolare il campo sportivo di La Martella con il nome di Renato avendo come risposta l’approvazione di tale idea. L’associazione “Amici del Borgo” renderà noto a tutti le iniziative