Chieri-Borgosesia 2-1, ex al 90' combo letale per i granata

Finisce nel peggiore dei modi l'anticipo del girone A di Serie D tra Chieri e Borgosesia con i granata che soccombono al novantesimo per mano di una rete dei tanti ex della partita Pedrabissi. Rammarico perchè la prestazione non è mancata e un punto avrebbe dato morale dopo la vittoria contro il Bra.

La cronaca Match che parte a ritmi bassi, alla mezzora episodio dubbio quando il colpo di testa di Ravasi colpisce la traversa e termina tra le braccia di Barlocco, il segnalinee dice che la palla ha superato la riga di porta e il Chieri festeggia la rete del vantaggio, prima dell'intervallo il Borgosesia trova il pareggio con Bramante con una gran conclusione dal limite.

La ripresa è contraddistinta dalle poche occasioni da rete, al 10' ci prova Ferrandino ma Barlocco è attento, al 20' Ravasi non impegna l'estremo granata, il pareggio sembra giusto ed inevitabile ma al novantesimo l'ex Pedrabissi si libera in area e sigla il definitivo due a uno.