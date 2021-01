Como-Novara 1-0, dal dischetto arriva l'ennesima sconfitta

Il Novara di Banchieri cade ancora, stavolta al cospetto del lanciato Como dei grandi ex Ludi-Gattuso, protagonisti entrambi per più di u decennio delle vicende azzurre. 1-0 il finale al "Sinigaglia", tredici gare senza successi per il derelitto Novara, i lombardi invece non si fermano più e puntano il Renate.

Come arrivano le squadre I padroni di casa arrivano da 9 risultati utili consecutivi, di cui sei vittorie e tre pareggi. In particolare le ultime tre gare dei lariani sono state accompagnate da tre successi. Ancora 0 partite per i ragazzi di Gattuso nel 2021 visto che la prima gara in calendario al "Moccagatta" di Alessandria è stata rinviata. Il Novara è agli antipodi e purtroppo non conosce vittoria da ben 12 partite, con la situazione di classifica che è via via precipitata.

Le formazioni L'ex mister delle giovanili azzurre (e non solo) Giacomo Gattuso è al timone del club da 5 gare e ha ottenuto 13 punti su 15. Per la sua sesta uscita stagionale schiera un 4-2-3-1 con Gabrielloni supportato dal trio Cicconi-Gatto-Terrani. H'Maidat torna in mediana, non c'è Bertoncini che viene rimpiazzato da Solini al fianco di Crescenzi. Per gli ospiti Banchieri sceglie un modulo speculare, in cui sono Pagani, Schiavi e Panico a dover innescare Lanini, preferito a Zigoni, Gonzalez e Zunno. Panchina per Cisco e Bianchi, in mediana Buba-Collodel. Conferma per Pogliano a destra.

Avvio azzurro intraprendente Dopo una trentina di secondi Cagnano calcia dalla distanza, la soluzione arriva nel cuore dell'area Per Lanini (ex dell'incontro) che controlla e batte Facchin, ma il numero 9 azzurro è in fuorigioco. Buono l'avvio del Novara che tiene palla e prova a fare la gara. In questa prima fase del match la formazione piemontese colleziona qualche angolo in serie e va al tiro con Schiavi da fuori (7', soluzione centrale), ma gli azzurri non pungono. Lanini si impegna e corre su tuttol i fronte d'attacco, ma la manovra è scollegata e per lo più improvvisata.

Schiavi ingenuo, rigore e svantaggio Al 24' punizione di Buba girata alta sulla traversa da Pogliano. Il Como non si vede, ma al 32' arriva un episodio a cambiare un classico match da zero a zero: palla dentro di Terrani da sinistra, Cicconi controlla spalle alla porta e viene agganciato da Schiavi nel più inutile dei falli. Proteste azzurre ma il sig. Luciani non tentenna: penalty. Si incarica della battuta Gatto che spiazza Lanni. 1-0 per il Como, settimo sigillo in campionato per il 10 lacuale e altra gara in salita per il derelitto Novara.

Stessi 22, ci prova Cagnano Il secondo tempo comincia senza cambi. Al 5' Cagnano si libera con un tunnel, avanza e scarica una potente rasoiata verso la porta di Facchin, ma la pericolosa conclusione del mancino azzurro termina a lato di poco. E' l'unica azione degna di nota degli ospiti con Banchieri che prova a spezzare la monotonia e l'inconsistenza novarese inserendo Cisco e Bianchi al quarto d'ora. La mossa non sortisce gli esiti sperati e la porta di Facchin resta un miraggio.

Secondo rigore, Lanni ok Al 36' gestione molle di un pallone in mediana da parte dei centrocampisti azzurri, il Como recupera e avanza a sinistra. Cicconi mette un pallone pericolosissimo nel cuore dell'area, Bove chiude alla disperata, Gatto arriva prima di Migliorini che lo mette giù, rischiando il secondo giallo. L'arbitro sorvola, ma non sul secondo penalty. Gatto è dolorante ed esce, batte Gabrielloni. Rigore debole, Lanni si esibisce nel suo terzo salvataggio stagionale da dischetto.

Bandiera bianca, vola Gattuso Al 40' il neo entrato Rosseti riesce a spizzare una punizione da destra, la difesa azzurra si salva in angolo. Nel recupero (47') arriva l'unico sussulto gaudenziano, sulla punizione di Buzzegoli è Cisco a svettare e girare nei pali comaschi, Facchin devia con qualche difficoltà oltre la traversa. Il successivo angolo vede l'ennesimo fallo di confusione in attacco fischiato dal casalingo Luciani. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio, Gattuso continua il suo magic moment, gli incubi azzurri di contro si fanno sempre più neri.

COMO - NOVARA 1-0

Rete: 33' rig. Gatto

Como (4-2-3-1): Facchin; Iovine, Crescenzi, Solini, Dkidak; H'Maidat (33'st Arrigoni), Bellemo; Cicconi, Gatto (38'st Rosseti), Terrani (21'st Peli); Gabrielloni. A disposizione: Zanotti, Toninelli, Bovolon, Celeghin, Soldi, Vincenzi, Ferrari. All.: Gattuso.

Novara (4-2-3-1): Lanni; Pogliano, Migliorini, Bove, Cagnano (44'st Zigoni); Collodel (14'st Bianchi), Buzzegoli; Panico, Schiavi (33'st Zunno), Pagani (14'st Cisco); Lanini. A disposizione: Spada, Desjardins, Gonzalez, Spitale, Hrkac, Mbaye, Ivanov, Pellegrini. All.: Banchieri.

Arbitro: sig. Luciani di Roma I

Note: fondo del campo in pessime condizioni, ammoniti Crescenzi, Gabrielloni e Peli per il Como, Cagnano, Bove, Lanini e Migliorini per il Novara. Angoli 6-5; Recupero 0' pt ,5' st.