Il Varese gioca ma i tre punti li conquista il Gozzano

Il Gozzano è chiamato a sfruttare l'ennesimo passo falso degli ultimi tempi commesso dal Bra, che nell'anticipo di ieri non è andato oltre lo 0-0 interno nel derby cuneese con il Saluzzo; e per farlo i rossublù dell'ancora assente Soda avranno a disposizione la sfida da testa-coda del "Franco Ossola" dove il Città di Varese del subentrato Ezio Rossi proverà ad abbandonare l'ultimo posto della graduatoria del girone A cercando punti pesanti nel confronto con la capolista.

Alla prima occasione Il tecnico varesino sceglie il solo Capelli come riferimento offensivo di una squadra che ha nei tre trequartisti alle spalle dell'unica punta, Otelé, Balla e Minaj, l'arma per provare a scardinare l'attenta ed esperta difesa novarese dove spicca capitan Carboni nel cuore del pacchetto della terza linea. Allegretti e Sylla, 17 gol in due in questa prima parte di stagione, proveranno invece a capitalizzare il gioco prodotto dagli ospiti. A partire meglio tuttavia è il Varese, che spinge in avvio di gara alla ricerca del vantaggio: Polo ci prova con una gran battuta al volo dalla distanza che si perde sul fondo (9') mentre al 16' tocca a Capelli con un diagonale affilato che si perde poco oltre il palo lungo difeso da Vagge spaventare la retroguardia della prima della classe. Balla al 20' si crea lo spazio per servire al limite Gazo che impegna Vagge alla difficile deviazione in angolo ma nonostante il Gozzano sia rimasto praticamente inoffensivo in avanti al 33' basta una combinazione tra Allegretti e Sylla per confezionare il vantaggio che manda il perticone ex Piacenza in doppia cifra e i rossoblu in fuga in campionato.

Tante occasioni sciupate Sulla falsa riga del primo tempo anche la ripresa, con il Città di Varese a cercare di fare la partita e il Gozzano pronto a fare male in ripartenza, sfruttando con cinismo gli spazi che i lombardi ora saranno quasi costretti a concedere per provare a riequilibrare la gara. Al 14' una percussione palla al piede di Minaj favorisce la girata di testa di Capelli che, all'interno dell'area piccola, non riesce a dare la giusta forza per impensierire un Vagge ben posizionato. Il Città di Varese cerca spesso la palla scodellata in area ma i cross dalla trequarti sono spesso facilmente leggibili dalla difesa ospite che ha pochi problemi nell'opporsi con efficacia. Al 21' Polo sfonda sul lato destro vincendo il contrasto con Vono prima di servire Capelli, bravo a girarsi ma non altrettanto a concludere con Vagge che arriva facilmente sulla sfera rasoterra. Al 26' è disattento il Gozzano su azione d'angolo, concedendo ai varesini un due contro uno che si trasforma in una palla al centro sulla quale Parpinel arriva con qualche centesimo di ritardo sull'impatto con la sfera a porta praticamente spalancata, passa un minuto e Capelli con il destro calcia a giro sul secondo palo ma non trova modo di sorprendere il piazzato Vagge: è un Città di Varese che meriterebbe almeno il pareggio per quanto prodotto in fase offensiva ma che manca in maniera evidente al momento di concludere in porta. Molto simile alla battuta di Capelli quella provata da Balla al 34' dopo uno scambio con lo stesso attaccante ma la palla, dritta per dritta, rende semplice l'intervento di Vagge. Tanti i cambi operati nell'ultimo quarto d'ora dai due tecnici ma la palla buona per il pareggio capita sui piedi di Minaj proprio allo scadere, con l'attaccante che di esterno cerca la porta ma Vagge, sicuro, blinda il successo del Gozzano.

CITTA' DI VARESE-GOZZANO 0-1

Rete: 33' Sylla.

Città di Varese (4-2-3-1): Siaulys; Polo (35'st Giugno), Mapelli, Parpinel, Nicastri; Gazo, Snidarcig (19'st Romeo); Otelè (40'st Aprile), Balla, Minaj; Capelli. A disposizione: Lassi, Petito, Disabato, Scampini, Coratella, Ritondale. All. Rossi.

Gozzano (3-5-2): Vagge; Bianconi, Carboni, Pavan; Kayode, Cella, Rao (24'st Confalonieri), Piraccini, Vono (32'st Di Giovanni); Sylla, Allegretti (40'st Mastaj). A disposizione: Rizzo, Modesti, Rampin, Olivato, Siano, Sangiorgio. All. Soda (assente, in panchina Schettino).

Arbitro: Caggiari di Cagliari.

Note: Ammoniti Snidarcig, Gazo e Polo per il Città di Varese.