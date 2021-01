SERIE D - vince il "nuovo" Giugliano, crolla l'Afragolese

Il nuovo Giugliano targato Palma debutta con una vittoria nello scontro in zona salvezza con la Torres: tre punti preziosi per la squadra di Imbimbo, con il doppio sigillo di Orefice; inutile per gli ospiti la rete di Mascia per il momentaneo pareggio.

Pesante k.o. per l'Afragolese che cade sotto i colpi della Vis Artena. Rossoblù annichiliti già nel primo tempo con gli ospiti in rete per quattro volte con Falasca, Cerbone, Cericola e Sabatini. Nella ripresa Pompei segna il quinto gol; Energe segna la rete della bandiera per l'Afragolese e fissa il risultato sull'1-5.

