Gladiator e Nola si dividono la posta in palio: finisce 1-1

Termina 1-1 il derby campano tra Gladiator e Nola, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie D girone G.

Pronti via e il Gladiator passa in vantaggio con Del Sorbo, abile nel finalizzare un suggerimento di un compagno di squadra proveniente dalla fascia destra. Il Nola di mister Campana non ci sta e sul finale di tempo pareggia i conti con D'Angelo bravo nel concludere di testa. Buona la prestazione dei due nuovi acquisti bianconeri D'Angelo e Alvino.

Il Gladiator parte meglio nella ripresa ma la palma del migliore in campo spetta all'estremo difensore nolano, abile nel parare ogni conclusione della formazione nerazzurra.

Occasione sprecata dunque per i team allenato da mister Santonastaso che, con il pareggio acquisito, sale a 12 punti in classifica su 12 giornate disputate. La prossima sfida è una partita contro un'altra pretendente alla salvezza, ovvero il Team Nuova Florida. La squadra laziale ha impattato per 1-1 contro il Latina e quella contro i biancorossi sarà una grande opportunità per Del Sorbo e soci per tornare alla vittoria che manca ormai da troppo tempo in casa sammaritana.

Di sicuro la prestazione offerta contro il Nola è stata incoraggiante rispetto all'ultima uscita ma bisogna essere consapevoli che, da ora in poi, ogni partita disputata contro una diretta concorrente alla salvezza sarà fondamentale per il prosieguo di questo entusiasmante campionato di Serie D.