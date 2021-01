Cavese, i numeri del girone di andata: statistiche da horror

Concluso il girone di andata della Serie C, numeri e statistiche evidenziano tutti i problemi della Cavese sia in casa che in trasferta.

Il dato più eclatante è quelle delle reti segnate, solo 10: peggior attacco dell'intera Serie C. Nessuno, compresi gironi A e B, ha fatto meno gol.

PARTITE 18/38

VITTORIE 1 5.56% PAREGGI 5 27.78% SCONFITTE 12 66.67%

PUNTI

PUNTI TOTALI 8 14.81% IN CASA 1 12.50% FUORI CASA 7 87.50%

GOAL REALIZZATI 10 [MEDIA: 0,56]

IN CASA 2 20.00% FUORI CASA 8 80.00%

GOAL SUBITI 28 [MEDIA: 1,56]

IN CASA 15 53.57% FUORI CASA 13 46.43%

CAPOCANNONIERE: Russotto (3 gol)