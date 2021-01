Sassuolo-Parma 1-1, ci pensa Djuricic dal dischetto

GmNella penultima giornata del girone d'andata di Serie A il Sassuolo ospita il Parma di Roberto D'Aversa. Le due squadre arrivano alla sfida con tantissime assenze, nei neroverdi mancano infatti Berardi, Locatelli e Boga; mentre nei ducali rimangono a casa Inglese, Osorio, Bruno Alves e Karamoh.

Cronaca. Partono forte i neroverdi andando vicini al vantaggio al 10' con Kyriakopoulos, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Quando il cronometro segna 20 minuti arriva il gol del vantaggio Sassuolo con Ciccio Caputo. La gioia neroverde viene subito stoppata dall'arbitro Pezzuto che annulla per offside. Il Parma sornione si sveglia all'improvviso e trova il gol al 37' con un colpo di testa di Kukca lasciato colpevolmente solo in area. Gialloblù in vantaggio alla prima e unica occasione del primo tempo. Le due squadre vanno al riposo col risultato di 1-0 in favore degli ospiti.

Nella ripresa il copione non cambia: pallino del gioco sempre in favore dei neroverdi e Parma che cerca di ripartire in contropiede. Al 58' Defrel scalda i guanti a Sepe. 5 minuti dopo il Parma si divora il gol del raddoppio: Kucka riceve palla all'altezza del dischetto ma spara incredibilmente alto. De Zerbi mette dentro Djuricic, Haraslin e Raspadori per aumentare il peso offensivo, ma sono gli ospiti a prendere fiducia. Gervinho in contropiede non trova la porta da buona posizione al minuto 80. Al 92' il Sassuolo beneficia di un calcio di rigore, dal dischetto Djuricic trasforma per il pareggio del Sassuolo a tempo scaduto. Finisce con il risultato di 1-1, un punto a testa che va meglio al Sassuolo per come si era messa la gara. D'Aversa deve rinviare la prima vittoria da quando è tornato sulla panchina dei ducali.